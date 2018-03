Entre-linhas Cláudia Raia e Alexandre Borges, que protagonizaram uma das mais belas sequências de sexo na ficção (vide minissérie Engraçadinha) participam como convidados do primeiro Amor & Sexo, programa que estreia dia 28, na Globo, com apresentação de Fernanda Lima. Classificados pelo Ministério da Justiça como impróprios para menores de 12 anos, Pânico e CQC concorrem ao Meus Prêmios Nick na categoria de Melhor Programa de TV: é eleição promovida pela Nickelodeon com voto da criançada. E a Nickelodeon estreia no Dia da Criança, com trilha do Palavra Cantada, a animação Escola para Cachorros, coprodução com TV Cultura, Mixer e a produtora canadense Cité-Amerique. Novo contratado da Record, João Dória Jr. deve manter seu Show Business na Band por mais de um ano. É o que reza o contrato da coprodução com a rede, com parceria comercial. A Band já vendeu a quinta das seis cotas de patrocínio da Copa de 2010, ao custo de R$ 145 milhões cada, por tabela. O autor Aguinaldo Silva considera Nazaré Tedesco (Renata Sorrah em Senhora do Destino), a maior de suas vilãs. "Acho que é porque ela é menos séria, parece desenho animado.Ela é o Tom, do Tom & Jerry", diz. O Multishow grava o show da cantora pop britânica Lily Allen, em São Paulo, dia 16 de setembro, para exibir com exclusividade no dia 28 seguinte, 23 h.