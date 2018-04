Entre- linhas *Entre os projetos da Record para 2008 está o de uma atração-solo para Ana Hickmann, ligada ao mundo fashion. Por enquanto é só projeto e não deve tirar a loira do trio do Hoje em Dia. *Tom Cavalcante, na Record, venceu novamente o Domingo Legal anteontem no horário. O Show do Tom alcançou 11 pontos de média ante 8 pontos do SBT. *O Fantástico realmente está atirando para todos os lados. Atrás de audiência, voltou a falar no domingo sobre o desaparecimento de Priscila Belfort. Na reportagem, nenhuma novidade. *O autor João Emanuel Carneiro está preparando sua primeira novela das 9. A trama entrará após Duas Caras, de Aguinaldo Silva. *O People + Arts estréia amanhã, às 21 horas, O Desafiante: Duelo de Campeões, produto do reality de boxe The Contender. Desta vez, lutadores americanos e britânicos enfrentam-se no ringue. *Silvio de Abreu será o convidado do programa da CBN Fim de Expediente na sexta-feira. A atração, apresentada pelo ator Dan Stulbach, será transmitida da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, às 18 horas. A entrada é aberta ao público. *Depois da emissora boliviana Red Pat comprar a novela Prova de Amor, da Record, jornalistas daquele país foram ao Rio para conhecer a RecNov.