Entre-linhas Lembra da ex-BBB Cida, a ex-aeromoça? O Superpop, da RedeTV!, lança no dia 2 o concurso Cida Quer Casar, para ajudá-la a arrumar um marido. Parecia, mas não era. Amaury Jr. não esteve na Erótika Fair. Ele gravou reportagens sobre casas eróticas para um DVD sobre o assunto. Gugu já tem material gravado para três programas na Record. O Programa do Gugu estreia no dia 30. No Limite, da Globo, mais parecia A Fazenda, da Record, anteontem. Os participantes foram submetidos a uma prova surpresa em que o prêmio era um carro. O prêmio Multishow, que acontecerá na terça-feira, será transmitido também pelo canal Globosat HD e pelo site do Multishow, com direito a uma câmera exclusiva instalada no backstage. O Band Sports exibe amanhã, às 13 horas, a competição dos sonhos de toda criança: o Rexona Energizing X Race, uma corrida de carrinhos de supermercado turbinados, que chegam à velocidade de até 70 km por hora, produzidos especialmente para a prova. A guerra entre Globo e Record, iniciada nos jornalísticos das emissoras, foi repassada ontem para o Hoje em Dia, da Record. O programa dedicou bom tempo a uma reportagem atacando as organizações Globo e enaltecendo a igreja Universal.