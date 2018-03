Entre-linhas A turma do Pânico, da Rede TV!, está fazendo descaradamente campanha para seu ex-colega de programa Carlinhos vencer A Fazenda, da Record. No Twitter, em blogs e até no programa de rádio eles torcem pelo amigo. Poder Paralelo, da Record, voltou a se recuperar em audiência. Registrou na quarta-feira média de 14 pontos. Globosat e Sky chegaram a um acordo e anunciaram ontem, na feira de TV paga ABTA, que a Sky distribuirá todos os canais em HD da Globosat e do Telecine.