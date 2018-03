Entre-linhas A Record pode sofrer mais uma baixa nos próximos dias: Bianca Rinaldi está tentada a aceitar a proposta do SBT. Os cassetas bateram novo recorde de audiência anteontem, com média de 31 pontos. Acostumada a viver sempre a filha nas novelas, Danielle Winits será mãe de um garoto de 15 anos em Cinquentinha, nova minissérie da emissora. A macaca que vive o pintor Xico em Caras & Bocas - sim, Xico, na verdade, é menina - anda caidinha de amores por seu companheiro de cena, Marcos Pasquim. Basta ver o ator para a Chita global começar a fazer graça. A Net anuncia a entrada de três novos canais em alta definição no seu line up: Mutishow HD, HBO HD e outro Telecine HD. Por Helena, protagonista top model da nova novela da Globo, Viver a Vida, Taís Araújo enfrenta as agruras do ofício. Anteontem, em Búzios, desfilou por quase quatro horas, escorregou sete vezes no espelho d?água da passarela e passou frio, assim como as modelos novatas que desfilavam com ela. Segundo o caracterizador Fernando Torquatto, a personagem de Taís nada tem de Naomi Campbell. "Pensei mais na classe e nobreza da (top somali) Iman Abdulmajid, mulher do (cantor) David Bowie." Luciano Huck vende tudo, ou quase: durante o último Tela Quente, anunciou três produtos num único intervalo comercial.