Entre-linhas João Dória Jr. - que assinaria oficialmente contrato com a Record ontem - foi aceito às escuras por Mark Burnett, inglês criador do formato O Aprendiz. Burnett aprovou Dória como substituto de Roberto Justus sem assistir a um único piloto dele. Dória não gravou nada ainda na Record. O novo Aprendiz estreia em abril. Ex-Multishow, Fernando Muylaert será repórter do novo programa de Eliana no SBT. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, da Sky, deu início a uma sessão de pugilato verbal com Leila Lória, da TVA/Telefonica, ontem, durante o painel da feira da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA): "Jamais faremos campanha dizendo que tudo o que a gente fez até agora foi pouco", disse o executivo, em referência a uma campanha do Speedy. "Fica tranquilo, Bap, que nós jamais achamos que você teria humildade para dizer que fez pouco", rebateu Leila Lória. Bap acusou a TVA/Telefonica de não investir na troca dos cartões dos receptores dos assinantes, a fim de frear a pirataria de sinal. Ao que a executiva da TVA respondeu que a empresa já fez isso antes da Sky. Quem viu a chamada do Superpop anteontem, pode ter levado um susto: "Frank Aguiar fala do seu relacionamento com Rafael Ilha." Relacionamento? O programa fez uma homenagem a Rafael, e Frank, contou que é seu amigo. Então tá.