Entre-linhas O extremo da disputa entre SBT e Record por artistas: os diretores Artísticos Paulo Franco, ex-Record agora no SBT, e Wildomar Batista, da Record, se encontraram no show de humor do grupo Deznecessários, conhecidos por revelar novos talentos para a TV. De olho na trupe que já rendeu humoristas para o Pânico na TV!, Globo e Band, Wildomar e Franco trocaram abraços ao fim do espetáculo. Funcionários da Record, que também estavam por lá, fizeram questão de ir cumprimentar Paulo Franco, que deixou a emissora em clima tenso. O SBT finalmente estará disponível na SKY: mas só para 75% das afiliadas. Estão de fora região Sul, Minas Gerais e Campinas. Ingrid Guimarães vai quitando a agenda de gravações do Mulheres Possíveis e também da novela das 7 da Globo, Caras & Bocas, de onde se despede no capítulo que vai ao ar dia 18. Giane Albertoni estreia amanhã no Hoje em Dia, da Record. "Você não está gorda para ser bailarina, não?" Pérola de Silvio Santos para uma concorrente de um quadro de dança de seu programa, anteontem. "Acima de 51 quilos está já gorda!", decretou o patrão. Márcio Garcia comandará o Red Bull Flugtag, competição em que "pilotos" tentam voar em engenhocas sem motor. A competição será na sexta, no Parque Ecológico Tietê.