Entre-linhas O nome de Luana Piovani voltou a circular nos corredores da dramaturgia da Globo. A atriz deve fazer uma participação especial na segunda fase de Ó Paí Ó, e pode, depois de muito tempo fora, encarar uma novela. Olga Bongiovanni volta à TV em setembro, no comando de um programa de variedades da TV Aparecida, sintonizada na SKY pelo canal 24 e em canais UHF por todo o País. Virou piada nos corredores da Band a ida de Raul Gil para o SBT. "Você vai me deixar ir para o SBT?", pergunta o apresentador sempre que encontra um diretor da emissora por lá. Ainda na Band, uma apresentadora não compartilha mais do mesmo cafezinho tomado por alguém da direção que tanto a apoiava na casa. Clima tenso no âmbito profissional. Fábio Assunção está mergulhado na biografia de Herivelto Martins, marido de Dalva de Oliveira. O ator viverá Herivelto na minissérie sobre a cantora, que estreia em janeiro na Globo. Há tempos a química aponta que Raj (Rodrigo Lombardi) deve mesmo ficar com Maya (Juliana Paes) no final de Caminho das Índias. Mesmo assim, o galã estampou uma grande campanha de uma marca de joias com cara de apaixonado pela ex, Duda (Tânia Kallil). Wellington Muniz, o Ceará do Pânico, está preparando um grande show de humor seu, em versão solo, para o ano que vem.