Entre-linhas Nova contratada do Hoje em Dia, Giane Albertoni não pode dar entrevistas na semana passada. Precisava ser preparada pela Record. Ela estreia na segunda-feira no programa. Maísa Monjardim não é mais diretora do Superpop, da Rede TV!. Ela foi dispensada na quinta-feira. Cláudia Bexiga, que cuida da produção executiva da atração há sete anos, assume a vaga. Maísa ficou pouco mais de um mês dirigindo Luciana Gimenez. Na RedeTV!, sua demissão ganhou como motivo: "Ajustes no programa." A MTV realiza a partir de segunda-feira maratona de Acústicos MTV. Entre as produções, que vão ao ar de segunda à sexta, às 13horas, estão shows de Gilberto Gil, Moraes Moreira e Gal Costa. A trupe do fenômeno Isa TKM, série do canal pago Nickelodeon, vai realizar shows no Brasil: dia 5 de setembro em São Paulo, e dia 6, no Rio. Pelo menos três emissoras abertas já se mostraram interessadas em comprar Isa TKM. Fechada a última protagonista de Cinquentinha: Bruna Lombardi fará o papel da quarta mulher do personagem de Tarcísio Meira. E Bela, a Feia não decolou. Na quinta-feira, a trama voltou a registrar 9 pontos de audiência. Com promessa de dois dígitos em ibope para o mercado anunciante, a trama preocupa a Record.