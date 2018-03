Entre-linhas A Record já se mexe para tentar salvar a novela Bela, a Feia. A produção, que custa cerca de R$ 300 mil por capítulo, perdeu 1 ponto de audiência em seu segunda dia no ar, com 9 pontos de ibope. Mudança de horário e reedição de alguns capítulos estão entre as soluções cogitadas pela Record para Bela, a Feia. Com a volta de Fábio Assunção ao batente - ele estará na minissérie Dalva -, a ordem na Globo é fazer cara de paisagem e não importunar o ator com pedidos de entrevista. Fábio vai falar se quiser, e quando quiser. E ficou com Bruno Garcia o papel que seria de Assunção em Cinquentinha, de Aguinaldo Silva. O personagem, um gay muito interesseiro, está órfão na série. A atriz que fará sua mãe ainda não foi escolhida. Circula no mercado que a Record teria aumentado em 35% os seus gastos no último trimestre. Motivo: novas contratações e inflação de salários por conta do assédio do SBT. A SporTV exibe hoje,às 20h30, com exclusividade, a estreia de Kaká com a camisa do Real Madrid. Grife do seleto grupo que construiu o aclamado padrão Globo de qualidade, Edwaldo Pacote morreu anteontem, vítima de câncer, em São Paulo. Edwaldo Pacote foi assessor direto de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, e teve participação direta em todas as criações da Globo na era Boni.