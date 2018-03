Entre-linhas Sem nenhuma chamada para o capítulo final, Promessas de Amor encerrou sua passagem pela Record anteontem, com média de 11 pontos de audiência. Mesmo contratado do SBT, Tiago Santiago fez questão de assistir ao desfecho de Promessas ao lado do diretor da novela, Alexandre Avancini, e do elenco em um restaurante no Rio. Ninguém da direção da Record pintou por lá. Em vez de pegar no pé de Senhora do Destino, por que o Ministério da Justiça não monitora a concurso de funk do Geraldo Brasil, à tarde, na Record? Roberto Cabrini deve estrear no SBT em setembro. O SBT Repórter passará a ser comandado por ele. Até o início da tarde de ontem a Record ainda não havia sido comunicada oficialmente da saída de Cabrini. Já no SBT, a nova contratação estava mais do que certa. Outra novidade no jornalismo do SBT é que, a partir de segunda-feira, Carlos Nascimento não estará mais sozinho na bancada do SBT Brasil. Ele dividirá a ancoragem com a apresentadora do tempo Karyn Bravo. As produções da Globo estão disputando a tapa a presença da cantora indiana Aishwarya Rai, intérprete da impronunciável música tema de Caminho das Índias. As equipes de Faustão, Luciano Huck, Serginho Groisman e Ana Maria Braga já fizeram o convite. Glória Perez também quer a cantora em participação especial na trama.