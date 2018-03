Entre-linhas A Record reduziu pela metade as chamadas que faria anteontem para a entrevista de Joe Jackson, pai de Michael, a Roberto Cabrini. Motivo: a ida do repórter para o SBT. Assim que soube da negociação de Cabrini com o SBT, a Record também convocou Marcos Hummel para apresentar o programa no lugar de Cabrini. A entrevista exclusiva de Joe Jackson rendeu média de 15 pontos de audiência ao Repórter Record, anteontem. Já No Limite, da Globo, durante o embate com A Fazenda empatou com a Record na casa dos 16 pontos de ibope. Amaury Jr. e Otávio Mesquita parecem ter sido trocados. No último sábado, Amaury fez reportagem na ErótiKa Fair, feira erótica que Otávio cansou de cobrir. Enquanto isso, Otávio voltou a fazer eventos sociais. Temendo que a imprensa revelasse antes, Fausto Silva se antecipou e contou anteontem, no Domingão do Faustão, que se submeteu a uma cirurgia bariátrica - de redução de estômago - por motivos de saúde. "As bailarinas agora estão felizes porque eu vou emagrecer, vai sobrar mais espaço e elas vão aparecer mais", brincou Faustão, que disse que poderá emagrecer de 20 a 30 quilos. Lília Cabral, Denise Fraga e Camila Pitanga inauguram a nova safra do Mulheres Possíveis, de Ingrid Guimarães, que estreia sexta-feira no GNT.