Entre-linhas Ângela Vieira será uma lésbica muito chique em Cinquentinha, série de Aguinaldo Silva. Estreia em setembro na Globo. A Globo ainda procurava, até a semana passada, a quarta protagonista de Cinquentinha. Entre as quatro ex-mulheres do personagem de Tarcísio Meira estão Marília Pêra, Marília Gabriela e Suzana Vieira. Após Som & Fúria e Decamerão, a ordem na Globo é dar uma folga à imagem de Daniel de Oliveira. A rede quer o ator em novelas em 2010. A MTV lança amanhã, em seu portal, site que dará acesso a todos os videoclipes da emissora. O acervo conta com mais de 27 mil vídeos. A Globo acaba de fechar acordo com a Tele Antillas, distribuidora e canal da República Dominicana, para exibir duas faixas horárias com novelas da emissora brasileira até 2011. Já no Equador, no canal Ecuavisa, Duas Caras é líder de audiência com 28% de share no horário. O canal vai exibir em breve A Favorita, a minissérie Maysa, A Diarista e Os Normais. Lázaro Ramos, Dalton Vigh, Vladimir Brichta e Regina Casé integram o time de atores que farão reportagens especiais para o Criança Esperança deste ano. Entre os mais de 23 mil inscritos para a vaga do 8.º integrante do CQC, da Cuatro Cabezas e Band, acredite, há brasileiros residentes no Japão, Itália, Irlanda, EUA e Paraguai.