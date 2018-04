Entre-linhas Medição prévia do Ibope no mês de julho, na Grande São Paulo, mostra que a audiência na faixa das 8h30 às 9h30 se divide entre apenas três emissoras: Record, Globo e SBT. Nessa faixa, o Mais Você, da Globo, e o Fala Brasil, da Record, empataram com média de 7 pontos de ibope. SBT ficou com 5. RedeTV! e Band não chegaram a 1 ponto de audiência. O Auto Esporte, da Globo, comemora amanhã 350 edições no ar. Bom fruto do comercial da rede, a atração aparece em pesquisas como uma das mais qualificadas da TV, proporcionalmente, entre os homens da classe AB, de 25 a 49 anos. Nessas 350 edições no ar, a média do Auto Esporte se manteve na casa dos 12 pontos de audiência e foi líder no horário. O CQC Danilo Gentili e Hélio de La Peña se estranharam no Twitter por conta de um piada de Gentili que comparava o macaco King Kong a um jogador de futebol. O casseta rebateu em seu blog que a brincadeira era preconceituosa. Com a trupe em férias, o Pânico na TV! de amanhã é gravado. A atração volta inédita na RedeTV! dia 9. E a estreia de No Limite, anteontem, na Globo, rendeu 24 pontos no Ibope. Nada mau para o horário (das 23h04 à 0h03). Já A Grande Família, exibida antes do novo reality show, bateu seu recorde no ano, com 36 pontos de média no Ibope.