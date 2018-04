Entre-linhas Nem Dalva, muito menos Cinquentinha. Fábio Assunção voltará ao ar bem antes, na Globo, ancorando resultados dos projetos sociais do Criança Esperança em São Paulo. Já entre as minisséries, o ator ficará mesmo com o papel de Herivelto Martins, o marido de Dalva de Oliveira em Dalva. Cinquentinha segue ainda sem Daniel Jr. - papel que seria de Fábio -, um gay francês que luta por uma herança na trama. E engana-se quem pensa que Cinquentinha ganhou esse nome por causa da idade das protagonistas. O título tem a ver, na verdade, com a grande briga da história, que envolve 50% da herança deixada pelo personagem de Tarcísio Meira. Marcelo Adnet chamou muito a atenção da Globo em sua divertida participação no Programa do Jô. A MTV que se cuide. Já a Record mandou mensageiros atrás de Reinaldo Gianecchini. Senhora do Destino, no Vale a Pena Ver de Novo, bateu recorde absoluto do horário em ibope anteontem: registrou média de 29 pontos, com 63% de share. Até a Globo levou um susto. Renata Fan, Adalgisa Colombo e Deise Nunes participarão da transmissão na Band do Miss Universo, dia 23, às 22 h. Até que enfim, os canais Telecine estarão acessíveis aos assinantes da TVA e da Telefonica Digital. A partir desta 2ª feira.