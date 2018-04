Entre-Linhas Apesar da audiência abaixo do esperado, Ger@al.com pode ganhar continuação na Globo. Até lá, parte dos jovens protagonistas deve ser aproveitada em outras produções. Cama de Gato, título ainda provisório da próxima novela das 6 da Globo, não agrada a todos na direção da emissora. É que há um filme homônimo, de conteúdo pesado, protagonizado por Caio Blat. A Record está de olho de Dragon?s Den, formato da Sony que em muito lembra O Aprendiz - O Sócio. Nele, cinco pessoas apresentam projetos de negócios, vence o melhor. O SBT também quer o programa. A Fox vai lançar por aqui duas séries em DVD antes que na TV paga. São elas: Lie To Me e Sons of Anarchy. Mateus Solano terá dupla jornada em Viver a Vida, próxima novela das 9 da Globo. Ele viverá os gêmeos Jorge, o certinho, e o bon vivant Miguel. A turma da computação gráfica já está empenhada em ajudar nas cenas em que o ator contracenará com ele mesmo. Um programa matutino mostrou golpes e falcatruas em sua edição de anteontem, simulando situações e dando dicas de segurança ao espectador. Era o quadro do Dr. Segurança no Manhã Mulher, da RedeTV!? Não, era o Mais Você, de Ana Maria Braga, na Globo. A nova edição de O Aprendiz - sem Roberto Justus - na Record subiu no telhado.