Entre-linhas A Diarista está cotada para voltar ao ar no ano que vem, tendo, em comum com o programa encerrado em 2007, apenas a própria Cláudia Rodrigues - mudam elenco e enredo. Palavra de Manoel Martins, diretor geral de Entretenimento da TV Globo. E Manoel Martins informa que está mesmo encerrado o ciclo de Quadrante. Luiz Fernando Carvalho vai se dedicar a outros projetos na Globo. Dois Irmãos, de Milton Hatoum, seria o próximo título a ser adaptado por Luiz Fernando Carvalho para o projeto Quadrantes, que releu A Pedra do Reino e Dom Casmurro. A Record prepara a 2.ª edição de A Fazenda para meados de novembro. Quer pegar o verão - para as "famosas" posarem de biquíni - e concorrer com o Big Brother Brasil, em janeiro. Já há um time de nomes pré-selecionados para A Fazenda 2. No entanto, a rede enfrentará um problema extra: que famoso topará passar Natal e Ano Novo confinado em Itu? A diretora Annamaria Dias ministrará workshop de interpretação no Mube, dias 14, 15, 28 e 29 de agosto, com direito a palestra e análises de cenas do diretor de elenco Fernando Rancoletta no encerramento. Lima Duarte faz 60 anos de carreira e ganha mostra com 32 filmes, mais série de debates toda quarta-feira, às 19h30, no Centro Cultural Banco do Brasil, de amanhã até o dia 16. O ator participa do primeiro debate.