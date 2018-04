Entre-linhas O SBT podia promover um intercâmbio entre as produções Esquadrão da Moda e Você se Lembra?. Os ternos de Zé Américo pedem socorro. Jack Bauer matou 227 pessoas, pelo menos até a 7.ª temporada de 24 Horas, da Fox. O número foi contabilizado por um bem editado vídeo no YouTube. Ronaldo só não fala mesmo com a Record: amanhã ele dará entrevista a Supla para o Brothers, da RedeTV! Sucesso de audiência, o CQC terá agora casquinhas tiradas por todos os programas da Band. A ideia é bombar o concurso para a escolha do oitavo elemento dos homens de preto. Pergunta que não quer calar: o que será da Record quando A Fazenda acabar? Hoje em Dia, Geraldo Brasil e Tudo É Possível vivem em função do reality. No Rio, Poder Paralelo vai bem, obrigada. A trama de Lauro Cesar Muniz chega a registrar 19 pontos de média por lá. O SBT continua atacando o jornalismo da Record. Após convidar Adriana Araújo - que está tentada a trocar de emissora -, a rede faz investidas na direção de jornalismo da concorrente. Pelo menos dois profissionais foram assediados. Com o jogo Palmeiras X Goiás, a Band marcou anteontem 7 pontos de média no Ibope. É a melhor audiência da rede às quartas, do Brasileirão. No mesmo dia, Globo marcou 24 pontos com Inter X São Paulo.