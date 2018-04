Entre-linhas Christine Fernandes, Grazzi Massafera e Mariana Ximenes serão as primeiras substitutas de Taís Araújo no comando do Superbonita, do GNT. A atriz ficará longe do programa enquanto grava Viver a Vida, próxima novela das 9 da Globo. O Superbonita fará rodízio de apresentadoras. Depois que a novela acabar, Taís volta. A ida do diretor artístico Paulo Franco para o SBT vem azedando alguns projetos na Record. Entre eles, a nova edição de O Aprendiz. Franco também é conhecido por seu bom relacionamento com os artistas e foi o articulador de algumas importantes contratações. Esfriaram as conversas entre Olivier Anquier e GNT para o chef voltar a ter programa no canal este ano. Motivo: falta de espaço na grade, segundo o GNT. A Net anuncia em balanço do segundo trimestre um crescimento de 28% em sua base de assinaturas, comparado ao mesmo período do ano passado: de 2,709 milhões foi para 3,48 milhões de assinantes. Andam cada vez mais frequentes as visitas de Raul Gil e Gilberto Barros ao SBT. Na Band, onde Raul tem contrato até o ano que vem, a movimentação é vista com tranquilidade. O ator Felipe Camargo, a jornalista Joyce Pascowitch e o pianista João Carlos Martins estarão na reestreia de Astrid Fontenelle no comando do Happy Hour, na segunda, às 19 h, no GNT. O tema é Superação.