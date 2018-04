Entre-linhas A Record fez que fez e não mostrou o visual de Bela (Gisele Itiê) na coletiva de Bela, a Feia, anteontem. Mas, fez questão de revelar o valor de cada capítulo da produção: US$ 300 mil. Bela, que traz na trama uma agência de publicidade, terá ações casadas de patrocínio e merchandising inseridas na ficção. A agência do folhetim produzirá campanhas ficcionais para os anunciantes reais. Das quatro cotas de patrocínio nacional de Bela a Feia, três já foram vendidas, segundo a Record, por R$ 83 milhões cada (valor de mercado). As cotas só para São Paulo custam R$ 17 milhões. A TV Globo Internacional já está exibindo Som & Fúria para os assinantes dos EUA e do Japão. Os da Europa verão a série a partir de 4 de agosto. O Vh1 estreia na próxima segunda-feira o reality Os Modelos Mais Inteligentíssimos da América. Não, não é pegadinha. A Record estreou ontem o reality show "quanto tempo você aguenta Mirella Santos no ar?". A ex-participante de A Fazenda bateu recorde de participação em programas na rede. Passou a manhã de anteontem e de ontem no Hoje em Dia, e , à tarde, salvou a audiência do Geraldo Brasil. Gugu Liberato já pediu que seu camarim na Record tenha monitor com acesso aos números do Ibope em tempo real, termômetro que guiava a duração de suas atrações no SBT.