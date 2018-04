entre- linhas Sucesso por aqui no GNT, o reality show Hell''''s Kitchen, do temível chef Gordon Ramsay, é um dos maiores sucessos da TV americana atualmente. Em sua terceira temporada no ar por lá na Fox, a atração registra em média audiência de 8,3 milhões de pessoas por exibição. No Brasil, o GNT está reapresentando a primeira temporada de Hell''''s Kicthen. Eduardo Galvão, que embarcou no fim de semana para Nova York como Urbano em Paraíso Tropical - com direito a Deborah Secco na bagagem -, desembarca na segunda-feira na Vila Leopoldina, em São Paulo para gravar Dance, Dance, Dance, nova novelinha da Band. Assim como na trama das 9 da Globo, Galvão será muito rico na trama da Band, porém, muito mal. Os fãs de Bebel (Camila Pitanga) vão sofrer nas próximas semanas. A garota de programa vai parar na sarjeta em Paraíso Tropical. Após implorar pelo perdão de Olavo (Wagner Moura) sem sucesso e perder Urbano (Eduardo Galvão), Bebel não terá outra opção a não ser pedir a ajuda de Jader (Chico Diaz). Mas a ''''forcinha'''' do cafetão sairá mais cara do que ela imagina. Fernanda Lima cobrirá a licença maternidade de Angélica novamente. A atriz ficará no lugar da loira no comando do Vídeo Game, do Vídeo Show. A troca de apresentadoras será em setembro. Fernanda começa a gravar o programa no dia 19 e vai ao ar somente no dia 22.