Entre-linhas Onde foi parar Reinaldo Gottino, que apresentava o Esporte Fantástico ao lado de Myllena Ciribelli, na Record? Além de mudar o programa de horário pela segunda vez, a rede sumiu com o apresentador no último domingo. Tática de dar inveja ao estilo Silvio Santos de remexer na programação. Mais uma da série não descanse em paz: Michael Jackson ganhou homenagem de gosto duvidoso no Domingo Legal de anteontem. Um grupo de dança misturou os passos do rei do pop com o funk do créu. Celso Portiolli manteve a audiência do Domingo Legal anteontem, mas acabou perdendo para a Record no horário. A atração do SBT registrou média de 8 pontos, ante 9 da Record. Já Ana Hickmann elevou a audiência do Tudo É Possível. O programa registrou no domingo média de 10 pontos, 2 a mais do que Eliana vinha alcançando. Sem o original do Ciência em Show - os cientistas do quadro foram com Eliana para o SBT - o Tudo É Possível levou ao ar um genérico da atração, cópia sem dó. Tentando invadir A Fazenda - com imagens aéreas impedidas judicialmente pela Record de irem ao ar - o Pânico registrou média de 10 pontos anteontem. Ficou em terceiro lugar no Ibope em São Paulo. A trupe promete não desistir de aprontar com o reality show da concorrência.