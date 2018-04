Entre-linhas A Globo garante que a produção do Domingão tem dado conta do sucesso do quadro Garagem do Faustão. O Garagem recebe em média 3.500 vídeos por semana, analisados por uma equipe de 20 pessoas. Dos 62 mil vídeos que lá chegaram, pouco mais de 200 foram ao ar. Recuperado de cirurgia para implantação de safenas, Renato Machado volta hoje ao Bom Dia Brasil, na Globo. O Roda Viva exibe hoje entrevista já gravada com o escritor Gay Talese. Cultura, 22h10.