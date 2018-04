Entre-linhas Com a ida de Tiago Santiago para o SBT e a saída, quase anunciada, de Lauro César Muniz, a Record abre temporada de caça a novelistas. Doc Comparato pode pintar por lá. Mas, por incrível que pareça, a rede está de olho mesmo é em Bosco Brasil, autor de Bom Dia Frankenstein, próxima novela das 7 da Globo. Lucília Diniz estreia hoje, às 19h30, programa que leva seu nome na RedeTV! Falta uma política social na divisão dos sáris de Caminho das Índias, da Globo. Enquanto Maya (Juliana Paes) desfila cores e bordados, Camila (Isis Valverde) está há dois meses com o mesmo paninho, um azul que ganhou assim que chegou à Índia. Ainda em Caminhos, a pobreza fez bem a Raul (Alexandre Borges): o figurino do ex-ricaço melhorou, e o bronze made in Índia do Projac, idem. Com a saída de Roberto Justus, a ordem na Record é demitir de vez sua sátira, o Tompete Justus, do Show do Tom. Já Gugu deve ganhar em breve um personagem em sua homenagem na atração. Com isso, o ex-pânico Vinícius, que fazia o Gluglu, deve abrir mão de sua paródia na Record, para evitar overdose. Silvio Santos deve acompanhar amanhã, dos bastidores, o Domingo Legal com Celso Portiolli, assim como fez na semana passada. Nos intervalos, o patrão dá dicas ao pupilo e corrige eventuais falhas.