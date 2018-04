Entre-linhas A Globo novamente deixou de lado a Libertadores, no caso, a final, e com seu principal locutor, Galvão Bueno, para exibir jogos do Brasileirão em São Paulo (Flamengo X Palmeiras, com 26 pontos de média no Ibope) e Rio (Inter e Fluminense). No mesmo horário, A Fazenda bateu recorde: alcançou média de 19 pontos de ibope segundo medição na Grande SP. Fruto ou não de acordo com os participantes metidos a cantores, a trilha sonora de A Fazenda é, digamos, eclética. Clássicos do rock e do pop dividem espaço com "sucessos" de Dado Dolabella e com o hit Chupa Essa Manga, de Mirella, composição de bom gosto do marido, Latino, é claro. Na próxima segunda-feira Boris Casoy assume a bancada do Jornal da Band em substituição a Ricardo Boechat, que entra em férias por 15 dias. No período, Sergio Costa assume o lugar de Casoy no Jornal da Noite. O processo de seleção do novo(a) integrante do CQC vai virar quadro na atração da Band. A ideia é mostrar os candidatos sem chance e os favoritos. Apresentadora do Dr. Hollywood, o Dr. Rey, Daniela Alburquerque trocou as bolas no Manhã Maior, da RedeTV!, ontem. "Não é mesmo, dr. Rey? Quer dizer dr. Lordelo", disse ela ao médico do quadro Dr. Segurança. O Hoje em Dia, na Record, ontem, perguntava a criancinhas "Qual presidente cometeu suicídio em 1954?".