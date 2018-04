Entre-linhas O Pânico continuará a exibir os trotes telefônicos em que o humorista Ceará, imitando Silvio Santos, passou em famosos fazendo propostas tentadoras de trabalho. Detalhe: todos eles aceitaram negociar a ida para o SBT. O trote em Ana Maria Braga não vai ao ar a pedido da loira. Os outros, entre eles, um convite a Paulo Henrique Amorim e outro para Núbia Oliver, serão exibidos com edição. O Pânico não quer que ninguém perca seu emprego real. O nome de Carlos Nascimento - em fase de renovação de contrato com o SBT - chegou a ser cogitado nos corredores da Barra Funda. No entanto, alguém lembrou que antes de ir para a emissora de Silvio Santos, Nascimento recusou um convite da Record. A súbita coceirinha de levá-lo para lá passou. A turma do Casseta & Planeta bateu recorde de audiência anteontem na Globo: média de 30 pontos. Sem menosprezar a trama, a audiência de Caras & Bocas tem diariamente um estímulo extra: Malvino Salvador, sem camisa em nove das dez cenas em que aparece. As estrelas da RedeTV! terão seus camarins assinados por famosos decoradores na nova sede do canal, que será inaugurada em novembro. Bia Barros, Brunete Fracarolli e Roberto Migotto são algumas das grifes que assinam os ambientes.