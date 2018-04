Entre-linhas "Elvis vai cantar, ele não morreu." Pérola do apresentador Geraldo, no concurso de sósias de famosos - quase todos mortos - no Geraldo Brasil de anteontem, na Record. E no mesmo Geraldo Brasil,um quadro em que pessoas ganham prêmios em dinheiro atendendo a telefonemas em orelhões públicos remete, sem disfarce, ao Caldeirão do Huck. Agora na Band, Rubens Ewald Filho fará, a partir de sábado, comentários sobres os filmes do Cine Clube, às 22 horas. Shrek 2 bateu recorde de audiência na Tela Quente, anteontem, na Globo: registrou média de 33 pontos no horário. Gente ligada a Daniella Cicarelli tem visitado dirigentes de canais pagos. Com contrato até dezembro na Band - sem chance de renovação - ela tenta a TV por assinatura. Na categoria não descanse em paz, o canal A&E está em negociação com os irmãos de Michael Jackson para fazer um reality show sobre a família Jackson. O canal pago People + Arts entra na onda da stand up comedy e exibe, a partir do dia 20, programetes de 30 segundos nos intervalos. São 40 cápsulas com comediantes como Gus Fernandes, Maurício Meirelles e Maíra Charken. Luciano Amaral volta hoje à Play TV com MOK, programa que navega no universo da tecnologia, com foco em videogames.