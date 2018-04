Entre-linhas O mais novo contratado do SBT, o autor Tiago Santiago, vai estrear sua primeira novela na emissora em 2011. Ex-Record, Tiago assinou contrato com Silvio Santos na sexta-feira, por quatro anos e salário dobrado. Tiago tem a promessa de fazer uma novela por ano no SBT e obteve do novo patrão carta branca para montar sua equipe. Lauro César Muniz pode não renovar seu contrato com a Record. O vínculo do autor com a emissora termina junto com a novela dele, Poder Paralelo. Gugu quer aproveitar de alguma forma a reta final de A Fazenda para bombar sua estreia na Record. Já tem gente pensando em colocar o encerramento do reality dentro do novo Programa do Gugu. O Esporte Fantástico, da Record, foi drasticamente cortado anteontem. Perdeu quase uma hora de duração e foi ao ar mais tarde - depois do meio-dia -, ficando apenas 20 minutos em embate direto com o Esporte Espetacular, da Globo. A mudança não surtiu o efeito esperado: o Esporte Fantástico registrou anteontem média de 3 pontos de ibope. O pajé contratado por Roberto Carlos não conseguiu evitar que chovesse no show do rei no Maracanã, no último sábado, mas não foi só o cantor que sentiu. A impecável Patrícia Poeta, apresentadora da transmissão na Globo, começou o espetáculo com um penteado e terminou com outro.