Entre- linhas Até na Record, maior pedra no sapato de Silvio Santos, Hebe Camargo deu pinta: ontem, em entrevista ao Hoje em Dia, a loira elogiou o elenco da concorrente. Em menos de uma semana, falou ao GNT e ao Multishow em mais de duas atrações. Aposta-se que toda essa exposição faz parte da insatisfação com o SBT, que reduziu seu programa e voltou a exibi-lo mais tarde. Por falar em SBT, a confusão predomina. Silvio Santos cancelou as gravações de vários programas esta semana, entre eles, as do Viva Noite. Ninguém sabe o rumo que programação irá tomar. Os lutadores Rogério Sampaio e Flávio Canto serão os comentaristas do SporTV na cobertura do Mundial de Judô, no Rio, de 13 a 16 de setembro. Mel Lisboa vai participar da Bienal do Livro do Rio com o seu GNT Mundo Afora - Diário de Bordo de Mel Lisboa. Saiu o box de DVDs com a 4ª temporada da série Jeannie é um Gênio. O canal E! apresenta um especial com os bastidores do American Idol. Hoje, no E! True Hollywood Story, às 22 horas. Uma correção sobre a grade estudada para a Globo Internacional em Portugal: a reprise do Jornal Hoje e do Globo Esporte deverá ocupar o horário que seria de Paraíso Tropical, encaixada na faixa das 19h (é o capítulo da véspera), e não das novelas das 6 e das 7. O caráter ''''real time'''' da grade internacional só vale para os telejornais.