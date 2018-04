Entre-linhas Nem Antônio Fagundes, nem José Wilker. Caberá a Tarcísio Meira o papel principal de Cinquentinha, série que estreia em setembro na Globo. Na trama de Aguinaldo Silva, Tarcísio terá três ex-mulheres, entre elas Marília Pêra que viverá Rejane, uma ex-hippie. Marilda, personagem de Andrea Beltrão em A Grande Família, não apareceu na sitcom na última quinta-feira, e a atriz ficará de fora do programa enquanto Som e Fúria estiver no ar. A minissérie termina dia 24. Autores e diretores da Record andam irritados com a priorização de A Fazenda na grade. Eles acusam a direção da Record de ter uma visão imediatista ao mexer no horário das atrações a todo momento, não fazendo chamadas do resto da programação e cancelando a exibição das novelas aos sábados. Tudo por conta de A Fazenda. E quando o reality acabar? Essa é a pergunta da vez. Reclassificada como imprópria para o horário, no entanto, ainda no ar, Senhora do Destino voltou a exibir cenas de Nazaré (Renata Sorrah) a fim de dar tesouradas em suas vítimas na última sexta-feira à tarde, na Globo. Houve também uma cena de tentativa de estupro. O Ministério da Justiça, que reclassificou a trama, disse que está monitorando as cenas, e deve, em 20 dias, decidir se tira ou não do ar o folhetim do Vale a Pena Ver de Novo. Detalhe: a novela deve acabar antes disso.