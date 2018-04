Entre-linhas Lauro Cesar Muniz é o novo alvo de Silvio Santos. Na Record tem gente apostando que Poder Paralelo é a última trama do autor por lá. A Fazenda, da Record, registrou no dia 8 sua melhor média de audiência às quartas-feiras: 18 pontos. A partir de amanhã, os clássicos do Brasileirão serão transmitidos em HD pela Net, no canal pay-per-view PFC HD. Com investimento de R$ 6 milhões, o novo portal da Band, o eBand, começa a funcionar na segunda-feira.