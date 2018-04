Entre-linhas Celso Portiolli assume já no domingo o comando do Domingo Legal, do SBT. Anteontem, o apresentador teve seu contrato renovado por mais dois anos. Se você não sabe separar a clara da gema do ovo, não veja Caras & Bocas, da Globo. Em cena de anteontem, Malvino Salvador amparava Flávia Alessandra na ação de deixar que a clara escorresse entre os dedos. Eca. A saída do diretor Artístico da Record, Paulo Franco, rumo ao SBT, caiu como bomba no alto escalão. O executivo tinha ligação estreita com a Igreja Universal. Não houve contraproposta. Dado o assédio do SBT, a Record renovou o contrato de Julio Casares, executivo de Novos Negócios, por três anos. O Show do Tom terá uma rodada do concurso de humoristas. As inscrições estão abertas no site www.rederecord.com.br/showdotom. Virou piada, na Record, as tentativas de repaginar o visual dos atores de Bela, a Feia. Lentes de contato, cortes de cabelo radicais e até proteses dentárias rendem à operação o título de Extreme Makeover. Qualquer coincidência entre Gerald Thomas e Oswald Thomas, o excêntrico diretor de teatro ridicularizado na série Som&Fúria, da O2, na Globo, é mera semelhança. Outra personagem homenageada em Som&Fúria é Barbara Heliodora, a temida crítica de teatro de O Globo: na série, Ary França vive o crítico Bárbaro.