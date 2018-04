Entre-linhas A estreia de Som & Furia, anteontem, rendeu 19 pontos de média na Globo em SP. Aberta a corrida pela compra dos direitos da Olimpíada de 2016. A Record mostra interesse total, enquanto a Globo se finge de morta. Só finge. Sem retaliação: mulher de Roberto Justus (agora no SBT), Ticiane Pinheiro ganhou espaço na Record: ela assume o lugar de Ana Hickmann no Hoje em Dia às quartas-feiras, quando Ana grava o Tudo É Possível, ex-programa de Eliana, também no SBT. E Silvio Santos ainda não cessou o contra-ataque à Record: contratou Paulo Franco, que respondia como diretor Artístico da rede de Edir Macedo. A Record antecipou a estreia de Gugu: dia 9 ele entra no ar no comando do criativo título Programa do Gugu. Um boneco - nada parecido com o original - do macaco Xico, de Caras & Boca, é a nova aposta da Globo Marcas. Preço do mimo de pelúcia: R$ 100. Adriane Galisteu e Band mantêm incansáveis reuniões para realinhar o Toda Sexta, que vai mal em ibope. O programa terá de engrenar até setembro. Mano Menezes fura a fila do Roda Viva: em vez da entrevista com o jornalista Gay Talese, gravada anteontem, a Cultura mostra nesta segunda-feira o papo com o técnico do Corinthians, a ser gravado na mesma segunda, a partir das 18h30, com transmissão ao vivo via web.