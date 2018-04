Entre-linhas Paraíso bateu recorde de audiência anteontem na Globo: registrou média de 30 pontos. Já o Você se Lembra?, que estreou ontem no SBT com Roberto Justus como convidado, ficou com 6 pontos de audiência. Hebe, no novo horário, registrou apenas 4 pontos de ibope. Uma Escolinha Muito Louca está garantida na Band em 2010. Enquanto todas as emissoras davam detalhes do funeral de Michael Jackson, a RedeTV!, no Manhã Maior, debatia se o cantor teria morrido mesmo e se o fantasma que foi visto em Neverland era de fato do pop star. Estrela do Zorra Total, Katiúscia Canoro foi convidada a integrar o elenco de duas novelas na Globo, mas deve continuar no humorístico. Apesar de terem sido bem avaliadas pela direção da Globo, Força Tarefa e Tudo Novo de Novo ainda não têm segundas temporadas confirmadas em 2010 na Globo. Há 18 anos no ar, o TVZ, do canal Multishow, concorre como Programa Favorito de TV na primeira fase da próxima edição do Prêmio Nick, que ocorre em setembro. A Globo está preparando, ainda para este ano, uma 2ª edição do concurso de modelos Garota Fantástica, que foi sucesso no Fantástico. O SBT logo terá um canal de vídeos no YouTube.