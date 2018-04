Entre-linhas Mariana Ximenez está reservada para Passione, próxima novela das 9 da Globo, de Silvio de Abreu, que estreia em 2010. A Net não se acanha em informar que, enquanto a Anatel não abre novas concessões para exploração do serviço de TV paga, tem expandido seus domínios comprando pequenas operadoras em regiões onde ela ainda não atua. O novo horário, do meio-dia, não têm feito bem ao ibope do Domingo Legal, do SBT. Anteontem, o programa de Gugu registrou média de 7 pontos, ante os 10 da semana passada. Em nota oficial, o SBT diz que afastou um dos assessores de Gugu Liberato, ex-diretor do Domingo Legal, Homero Salles, porque "aproveitando-se do ?trânsito livre? pelos corredores do SBT, (Salles) agia em prejuízo à empresa, ao aliciar profissionais para concorrentes". Agora, o SBT afirma que assessores pessoais de Gugu, sem vínculo com o SBT, só terão acesso às dependências da emissora mediante autorização da Direção Geral. Eliana agradeceu à Record e se emocionou no fim das gravações de seu último Tudo É Possível. Mas anteontem, as cenas não foram ao ar. A Record explica que cortou a despedida de Eliana para manter a continuidade do programa, que só muda de apresentadora. De férias nos EUA, Tom Cavalcante prometeu aos amigos fazer de tudo para ir hoje ao funeral de Michael Jackson. O humorista é superfã do cantor.