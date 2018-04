Entre-linhas O homem das trilhas sonoras da Globo, Mariozinho Rocha, já está selecionando as músicas que entrarão na minissérie sobre a cantora Dalva de Oliveira. A tarefa é árdua. Rocha está ouvindo o repetório da rainha do rádio, que vai de 1930 a 1970. Autora de Dalva, Maria Adelaide Amaral optou por contar a história da cantora com base em entrevistas antigas da cantora e do ex-marido dela, Herivelto Martins. Também vai ouvir familiares de Dalva. Quem se inscreveu na sétima edição de O Aprendiz, dançou. Se houver sobrevida do formato na Record sem Roberto Justus, a rede reabrirá novas inscrições. Os inscritos até aqui foram "demitidos". A impronunciável trilha de abertura de Caminho das Índias virou promoção no site dos cassetas (http://casseta.globo.com). Lá, o público pode postar vídeos cantando o hit indiano, ou melhor, tentando cantar. Astrid Fontenelle volta ao ar no dia 27, no comando do Happy Hour, do GNT. Vildomar Batista, diretor do Hoje em Dia, da Record, tem promovido uma limpeza no quadro de funcionários do programa. Gay Talese, que veio ao Brasil para a Flip, grava amanhã um Roda Viva que merecerá até a volta excepcional de Paulo Markun ao papel de mediador. A entrevista com o escritor poderá ser acompanhada ao vivo pela web ( www.iptvcultura.com.br) a partir das 11h.