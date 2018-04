Entre-linhas Gugu pode estrear na Record já em agosto. A quebra de contrato com o SBT está próxima. Bruno Ferrari será o protagonista de Bela, a Feia, da Record. Passou à frente de Cássio Reis, Iran Malfitano e Thierry Figueira. "Apaguem as luzes e tirem as câmeras para ver como o pessoal vai ficar calminho. O problema é muito hormônio." A dica foi do tio de Dado Dolabella, convidado do Hoje em Dia de ontem para falar sobre as brigas no reality A Fazenda, da Record. A presença de Roberto Carlos manteve o recorde de ibope do ano que a Grande Família atingiu na semana passada: registrou média de 35 pontos. Segundo a gerente de Marketing de Afiliadas da HBO, Flávia Cordovil, o grupo está entusiasmado com a liberação, em 2010, da venda na Net e Sky dos canais HBO separadamente do pacote Telecine. "Assim que acertarmos a entrada nos canais HD (da Net), começaremos a negociar esses novos pacotes", diz Flávia. Em dezembro, chega ao fim a cláusula protecionista que impede que os canais HBO tenham um pacote independente do Telecine. Na onda Michael Jackson, Otávio Mesquita reprisa na próxima semana, na Band, matéria sua sobre a passagem do astro pelo Brasil em 1993. Otávio invadiu o quarto onde o astro se hospedou e achou uma toalha autografada por MJ, que foi leiloada.