Entre-linhas Diretor de Hebe, Ariel Jacobowitz, cometeu ontem na web gafe com o novo contratado do SBT, Roberto Justus. Em vários comentários seus no Twitter, chamou o empresário de: "Justos", com "o" no lugar de "u", troca que o showman odeia. Justus chegou a demitir um participante de O Aprendiz, na Record, pelo mesmo erro. Na época, pegou uma folha de papel e fez o cara escrever o seu nome corretamente. A final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Inter, registrou anteontem média histórica do campeonato na Globo: 40 pontos, com 58% de share. Novo casal na Band: Elisabetta Zenatti, diretora artística do canal, agora faz par com o diretor Rogério Gallo. A Record, por meio de um comunicado oficial, avisou ontem que desconhece qualquer tipo de negociação com Xuxa e que não tem projeto para a profissional. Bom, projeto a emissora pode até não ter, assim como não tinha para Gugu. Previsto para o segundo semestre na Globo, o debate futebolístico de Pedro Bial deve ser adiado para 2010. Falta espaço na grade da emissora para a atração, que já tem piloto gravado com Malu Mader e Zico. Outro fator que pesa nessa decisão da Globo é que logo logo vem outro Big Brother por aí, e seria uma overdose de Bial na telinha.