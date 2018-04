Entre-linhas Jackson 5 no Brasil? Pois Solano Ribeiro, o respeitável homem dos festivais de música, relata em seu blog (solanoribeiro.blogspot.com) o pouco conhecido episódio sobre o show do grupo nos estúdios da TV Tupi, no início da década de 1970. Solano Ribeiro conta que a Globo, já líder em audiência, havia recusado a oferta do Jackson 5. E lembra que a banda dispensava cachê. A única condição era encerrar o show até as 22 horas, por causa do caçula. O ex-judoca Rogério Sampaio foi contratado pela Record para ser comentarista de judô. Profissão Repórter, da Globo bateu novo recorde de audiência anteontem, com média de 24 pontos. Band, Rede TV! e até Globo disputam entrevista com o pajé contratado por Roberto Carlos para evitar que chova em seu show no Maracanã, dia 11. O rei pediu silêncio ao indígena. O hit de Norminha (Dira Paes) em Caminho das Índias virou funk no Rio. O batidão pega fogo quando MC Henrico - autor da preciosidade - pergunta à galera: "Quem não vale nada aí?" O Ministério das Comunicações informa que a Globo, por enquanto, não será punida por ter antecipado o pronunciamento oficial do governo - no caso, o do ministro da pesca, Altemir Gregolin, segunda-feira. Segundo o MC, eventual punição à Globo só virá se o órgão receber denúncias contra a emissora.