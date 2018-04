Entre-linhas A estreia de Ana Paula Padrão anteontem no Jornal da Record rendeu 11 pontos de ibope à Record no horário. A média do JR na semana passada foi de 8 pontos. Convidada do Hoje em Dia de ontem, na Record, Ana Paula foi muito elogiada por sua passagem pelo Afeganistão. Só esqueceram de mencionar que a série foi feita na Globo. O Hoje em Dia aproveitou para tirar mais uma lasquinha do temperamento, digamos, explosivo, de Theo Becker, que voltou ao programa. Só falta ele ir ao Fala Que Eu Te Escuto. "Gente, esse moço precisa de um pedicure urgente". Pérola de Luciana Gimenez, anteontem, no Superpop, ao assistir a um número de um rapaz que andava sobre a brasa. O SBT esclarece que a vaga com nome de Gugu permanece no estacionamento da emissora, até porque o contrato dele vai até 2010. A vaga de Gugu é uma das mais disputadas da casa: fica bem ao lado da do patrão. De férias por duas semanas, Silvia Poppovic será substituída no comando do Boa Tarde, da Band, por Sônia Blota. Caminho das Índias , da Globo, bateu novo recorde anteontem: registrou média de 46 pontos de audiência, com share de 68% (participação no total de TVs ligadas). E a Globo já deu início às chamadas de No Limite, reality show ressuscitado às pressas para as noites de domingo.