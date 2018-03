Entre-linhas Relegado à faixa das 12h às 16h, Gugu Liberato elevou a audiência do SBT no horário, de 4 para 11 pontos, mas perdeu 3 pontos em relação ao que registrava antes, das 18h e 22h30. Silvio Santos, que tinha de 9 a 10 pontos entre 14h e 18h15, obteve os mesmos 10 pontos anteontem, das 17h às 22h. Derrubou o ibope da faixa, mas manteve sua plateia. Cada ponto no Ibope na Grande São Paulo equivale a 56 mil domicílios com TV. Efeito Michael Jackson: o Globo Repórter bateu nos 37 pontos de média em São Paulo, recorde do ano. E o Repórter Record teve 20 pontos de média, recorde histórico, com reprise que nenhum outro canal havia mostrado desde quinta-feira: o polêmico documentário Living With Michael Jackson, entrevista do cantor ao repórter Martin Bashir, da britânica ITV, em 2003. Living With Michael Jackson poderá ser revisto hoje na TV paga: Sony e no Animax (19h e 23h) e no AXN (19h e 0h). Fausto Silva explicou que não quis ser grosseiro e se desculpou, anteontem, com Patrícia Poeta, por ter dito no programa anterior que determinada atração do Fantástico só tinha o objetivo de dar audiência. Íris Abravanel cruzou com Moacyr Franco nos corredores do SBT e disse-lhe que terá de ressuscitá-lo em Vende-se Um Véu de Noiva. É que seu personagem morre na primeira fase, mas, com efeito, Franco é um dos melhores atores da novela.