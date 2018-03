Entre-linhas Gugu vai cumprir o contrato no SBT até o fim, em março, mas será como reza a cartilha de Silvio Santos. A partir de amanhã, o Domingo Legal irá ao ar ao meio-dia. SS pegou o horário de Gugu para ele. O Programa Silvio Santos será exibido às 17 horas. Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, tem usado o Twitter para pesquisas de opinião sobre a programação do SBT. Anteontem, ela queria saber qual gênero de filmes os twitteiros mais gostam. Ainda no Twitter, Daniela avisou que no dia 6, o SBT estreia novos programas na faixa das 20 h: o game Você se Lembra? e Só Falta Esposa. O canal chileno Lared estreou Sinhá Moça, da Globo. A TV Cultura fechou parceria com a Nickelodeon para a exibição dos desenhos Dora, A Aventureira e Super Fofos, que estreiam no dia 6. A procura por notícias sobre Michael Jackson bombou o ibope dos jornalísticos da Globo. O Jornal Nacional atingiu seu recorde do ano, com 38 pontos de média. Já o Jornal da Globo bateu média de 19 pontos, ante 12 pontos que registrou no começo da semana. A linha de dramaturgia da Globo também registrou aumento de audiência. A Grande Família bateu recorde do ano: 35 pontos. Força-Tarefa registrou o mesmo ibope da estreia, 23 pontos. E Caminho das Índias marcou bons 43 pontos.