Entre-linhas A dúvida é: Quem não usa medicamentos em A Fazenda, da Record? Anteontem à noite, foi a vez de Dado Dolabella reclamar no ar que pediu remédio para dormir e não foi atendido. Paulistas e cariocas que esperavam ver Cruzeiro X Grêmio anteontem, na Globo - dia de futebol - se deram mal. No lugar, a emissora exibiu filme, e bateu A Fazenda, da Record, por 29 a 17 pontos de audiência. Dona dos direitos exclusivos da Libertadores na TV aberta, a Globo, via assessoria de imprensa, não soube informar por que ignorou o jogo em SP e Rio. Ficou para outubro a estreia da 2ª temporada da série Filhos do Carnaval, na HBO. Patrícia França está grávida na vida real e engravidará, portanto, na ficção de Poder Paralelo, novela da Record. Tanto Roberto Justus como Eliana terão 50% de participação no faturamento comercial de suas atrações no SBT. A brincadeira na rede de Silvio Santos é que Justus é o vencedor do Show do Milhão, pois terá lá salário maior que R$ 1 milhão. Na Record ganhava metade disso. Maurício Torres está cotado para ser o narrador oficial dos eventos esportivos na Record. Sem espaço, Eder Luís negocia sua situação. Já Oliveira Andrade deve ir para o SporTV. Ana Hickmann renovou contrato com a Record por mais oito anos.