Entre-linhas Demorou, mas Felipe Camargo volta a pertencer ao cast fixo da Globo, com justiça: aplaudido por sua performance em Som & Fúria, o ator assinou contrato de três anos com a rede. Um astrônomo avoado em Bom Dia, Frankestein, próxima novela das 7 da Globo, é o personagem que aguarda por Felipe Camargo na emissora. E Som & Fúria, parceria da Globo com a O2, já tem 2ª temporada garantida para 2010. Basta que ela registre 21 pontos de média de audiência. Guga de Oliveira mal entrou em estúdio para dirigir Lucília Diniz e já está fora do programa que ela comandará na RedeTV! Faltou entendimento entre eles, para dizer o mínimo. Lucília, segundo sua assessoria de imprensa, percebeu que Guga de Oliveira não era o diretor ideal para o projeto. E só. Em tempo: Claudete Troiano e Ione Borges terão o mesmo programa na Gazeta, o Manhã Gazeta. Calma, as "parceirinhas" não serão tão parceiras assim: elas dividirão o programa, a ser apresentado metade por uma, metade por outra. Celso Freitas renovou contrato com a Record até 2014. O deserto de sal do Chile deve ser substituído pelo de Atacama, que oferece mais estrutura para servir de locação da próxima novela das 6 da Globo, Pelo Avesso. Gravam lá Marcos Palmeira, Carmo Della Vecchia e Isabela Garcia.