Entre-linhas A segunda edição de A Fazenda já está garantida na Record para 2010. A outra garantia da atração é que Britto Jr. permanece no comando. Depois de alguns desentendimentos no ar, José Luiz Datena acabou deixando sua participação nos programas da manhã da Band: o Dia Dia e o Acontece. Motivo: poupar o apresentador, que anda cansado e superexposto. Com a chegada de Claudete Troiano, Ione Borges também ganhará nova atração na Gazeta. Ainda sem nome, o programa estreará no mesmo dia do da outra "parceirinha", 13 de julho. Assediado pelo SBT, Celso Freitas posou para fotos de divulgação do novo Jornal da Record, ao lado de Ana Paula Padrão, anteontem. A Record já tratou de providenciar um novo contrato para ele ficar. Piada nos corredores da Record: Silvio Santos convidar Celso Freitas para trocar a Record pelo SBT teria sido uma dica de Ana Paula Padrão ao antigo patrão. Fausto Silva renovou anteontem seu contrato com a Globo. No acordo, até dezembro de 2017, garantiu fazer por ano 20 programas no Rio, 20 em São Paulo e 12 gravados. Roberto Justus pode apresentar uma versão do Topa ou Não Topa no SBT. Na atração, os participantes têm de escolher entre malas com e outras sem dinheiro.