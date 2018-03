Entre-linhas De Faustão, ao ser avisado que a turma do Fantástico entraria ao vivo em seu programa para uma chamada, anteontem. "Agora não. Pode ser quem for, a não ser que seja Roberto Irineu", disse. Logo depois de Patrícia Poeta anunciar as atrações do dominical, Fausto retrucou. "Isso aí é para dar audiência." A Fazenda foi bem em ibope anteontem: registrou 20 pontos de média, 1 a menos que a Globo. O reality da Record perdeu do Fantástico, que registrou 22 pontos no horário, e venceu Jogo Duro, que marcou 17. A Record precisa treinar os participantes de A Fazenda. Durante a eliminação de Théo Becker, Britto Jr. insistia que o rapaz tomou remédio para emagrecer "antes" de entrar no confinamento, enquanto Théo dizia que "entrou" na fazenda tomando o remédio. Outro diferencial do reality da Record: nas festas , os participantes têm acesso aos maquiadores e cabeleireiros. No Big Brother Brasil não era assim, vide as madeixas de Gisele no final do BBB8. A Globo, em parceria com a LiveAD, acaba de faturar um Leão no festival de Cannes, mérito da campanha que levou à web uma leitura coletiva de Dom Casmurro, para a divulgação da série Capitu. O Domingo Legal de anteontem foi abastecido com muitas cenas de arquivo e poucas inéditas: ecos do impasse de até então sobre o rumo de Gugu.