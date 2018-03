Entre-linhas Ana Paula Padrão inaugura a nova programação da Record: dia 29 entra no ar o Jornal da Record com a âncora e Celso Freitas. Em 5 de julho estreia o Esporte Fantástico, com Mylena Ceribelli e Reinaldo Gottino. No dia 6, às 14h30, será a vez do Geraldo Brasil e em 10 de agosto, de Quem Quer Ser um Milionário?, ainda sem apresentador definido, uma vez que Roberto Justus foi para o SBT. Cadê? "A verdade sobre os boatos que envolvem a Rede Globo" é anunciada pelo site de imprensa da emissora. Mas, aberta a página, nada consta. Enfim vem aí a cantora da impronunciável música de abertura de Caminho das Índias. A Gal Costa indiana - ah, vai, parece a Gal -, Sunidhi Chauhan, vem ao Brasil em agosto. Pergunta que não quer calar: como Gugu, que retransmite a TV Aparecida no Mato Grosso e é amigo do padre Marcelo Rossi, conciliaria o apoio que sempre deu à Igreja Católica com os interesses da Record? Fala-se que Gugu teria até registrado na minuta de contrato com a Record cláusula que lhe garante liberdade no terreno religioso. E que levaria um padre no programa de estreia. E Silvio Santos, entre os argumentos lançados para manter seu pupilo no SBT, teria lembrado a Gugu que lhe estendeu a mão quando seu Domingo Legal foi apedrejado por exibir entrevista com dois figurantes contratados para posarem de membros do PCC, em 2003.