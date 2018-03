Entre-linhas Não deve sobrar ninguém da safra atual na troca de elenco antecipada que Malhação sofrerá em outubro. O ciclo do programa agora será renovado a cada seis meses, e não mais de ano em ano. O Homem de Ferro foi o filme mais assistido na TV paga em maio. O longa estreou no dia 30, no Telecine Premium. Que pergunta você faria ao elenco de Caminho das Índias? Pois essa é a nova "promoção" do Pânico na TV!, que escolherá as melhores perguntas para Vesgo e Silvio fazerem aos atores da Globo. Nem chegou a subir no telhado da Globo o projeto de série sobre a trajetória de Chitãozinho e Xororó. A atração morreu antes mesmo de existir. Bateu e parou no diretor-geral de Entretenimento da rede, Manoel Martins. Apostando nas famosas tarjas pretas, Théo Becker ficou peladão diante das câmeras de A Fazenda, da Record.Ele chegou a ser repreendido pela direção do reality show, mas nem ligou. Os Paralamas do Sucesso serão homenageados no Som Brasil, da Globo. Foi Ricardo Pereira quem procurou uma fonoaudióloga para neutralizar seu belo sotaque português. O ator não quer ficar eternamente à mercê de personagens lusos na TV brasileira. O clima voltou a esquentar na produção do Programa do Ratinho. Silvio Santos anda cobrando mais audiência.