Entre-linhas Luciano Huck pretende tomar medidas judiciais contra Sônia Abraão por uso indevido de sua imagem no programa A Casa É Sua de anteontem. A atração de Sônia na Rede TV! reprisou por 37 minutos uma edição de 11 anos atrás da extinta Escolinha do Barulho, da Record, em que Huck fez uma participação especial com professor. Huck desabafou em seu Twitter, dizendo que esperava ter sido consultado pela Rede TV!. Ele agora quer, em mãos, o documento de direitos de imagem que assinou na época. Marido de Aluguel será a próxima novela de Aguinaldo Silva na Globo, em 2011. A sinopse, entregue este mês, foi bem aceita pela direção da emissora. O novo folhetim de Aguinaldo é fruto de um curso de roteiristas ministrado por ele em Portugal. O autor pretende contar com seus 15 colaboradores - seus alunos neste Master Class - na produção da trama. Caminho das Índias bateu recorde do ano anteontem: registrou 44 pontos de audiência. Mylena Ceribelli estreia em julho no comando do Esporte Fantástico, da Record. Faustão deve renovar seu contrato com a Globo na próxima segunda-feira, no Rio. Cerca de 70% do acordo já está acertado, os outros 30% ficam por conta de detalhes operacionais para o Domingão ser gravado de vez em São Paulo - quase todas as edições - depois de 2011.