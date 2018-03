Entre-linhas A Globo volta a Salvador na última semana de julho para gravar a 2.ª temporada da série Ó Paí Ó. O expediente no Pelô se estenderá até o fim de agosto. E vem mais tributo aos 50 anos de carreira de Roberto Carlos: uma equipe do Globo Repórter tem se aboletado na casa do cantor, a fim de vasculhar arquivos pessoais para rechear uma edição especial sobre o rei. Vídeo Show e Fantástico, com clipes antigos e novos, engrossam o pacote RC 50 anos, programado pela Globo para datas próximas a 11 de julho, quando ele faz show no Maracanã. Ou dr. Lucas (Murilo Rosa) é um viajante do tempo, ou Caminho das Índias tem problemas com o relógio. No capítulo de anteontem, enquanto Tarso (Bruno Gagliasso) perseguia o médico durante o dia, Lucas aparecia jantando, à noite, com Duda (Tânia Kallil). Aliás, instigado pelo caso de Tarso, o Multishow apresenta nesta sexta-feira, às 22h30, o documentário Vida Real - Eu Tenho Esquizofrenia. A figurinista Marília Carneiro já cuida dos modelitos de Dalva, minissérie da Globo sobre a cantora Dalva de Oliveira, que estreia em janeiro, com texto de Maria Adelaide Amaral. As gravações começam em setembro. O primeiro assinante da Globo Internacional no Cazaquistão é o embaixador do Brasil em Astana, Frederico Duque Estrada Meyer. O canal também foi assinado por jogadores de futebol brasileiros que vivem lá.